«Он совсем не ел, не мог бегать»: сибирячке продали отравленного щенка — его чудом удалось спасти

Щенок уже идет на поправку. Фото: «revizor.nsk»

Сибирячка хотела купить породистого здорового щенка, а вместо этого получила больного. Об этом женщина рассказала в социальных сетях.

— Взяли щенка бигля. Мне привезли его без документов обещанных. Приве з муж тои самои «заводчицы». Сама девушка была по ее же слова не в городе, сказала, что документы на собаку у нее в машине и привезет их вечером того же дня, уже к нам домои . На что я согласилась, — рассказывает в группе «revizor.nsk» жительница Новосибирска.

На следующий день, по словам сибирячки, у щенка появилась слабость, отказывался есть и плохо ходил в туалет. Хозяйка бигля повезла его в ветеринарную клинику. Врачи сразу же поставили диагноз — отравление.

— Заводчице на это ровным счетом все равно — тактично сказав что это проблема, мол уже наша. Сейчас мы лечим щенка, и ему уже лучше, — говорит женщина.

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