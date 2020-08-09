В Новосибирске семь человек скончались от коронавируса: что о них известно

Число умерших приближается к 300. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 9 августа, стало известно о семи людях, которые умерли из-за коронавируса. Информацию об этом предоставил региональный оперштаб Новосибирской области.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года и 70 лет, женщины, им было 45 лет, 68 лет, 71 год, а также две женщины в возрасте 74 года, — говорится в сообщении от оперштаба.

Всего в регионе от коронавируса скончалось 280 человек.

Сейчас под наблюдением врачей находится 398 человек, больше 32 тысяч людей уже сняли с медицинского наблюдения.

Ранее КП-Новосибирск писала еще о четырех погибших от инфекции. Вчера, 8 августа, стало известно о смерти мужчины 40 лет и трех женщинах.

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