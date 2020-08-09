В Новосибирске — рекордно низкая заболеваемость коронавирусом: впервые за два месяца заразились 52 человека в сутки

Всего 52 человека заболели за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 августа, стало известно еще о 52 зараженных людях коронавирусом. Это рекордно низкая заболеваемость за сутки. Об этом сообщает новосибирский оперштаб.

— В регионе зарегистрировано 10 182 случая заражения коронавирусной инфекцией (+52 за последние сутки), в том числе 597 детей, — рассказывают о данных статистике оперштаб.

Всего в регионе было проведено 346 тысяч 116 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков сейчас находится 367 человек. В отделениях реанимации сейчас находится больше 60 человек, а на к аппарату ИВЛ подключили девятерых.

Не смотря на это, есть и хорошие новости. Число выздоровевших за сутки больше 30 человек.

— Еще 33 человека за последние сутки были выписаны из больницы, — говорят в оперштабе.

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