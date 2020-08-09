Новосибирец на иномарке врезался в бетонный блок: спасти его не удалось

Машина врезалась в бетонный блок. Фото: пресс-служба ГУ МВД.

Сегодня ночью, 9 августа, в Новосибирской области, на трассе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

— Сегодня в 00:30 водитель 1977 года рождения следовал на автомобиле «Toyota Allion» по Северному объезду со стороны рабочего поселка Коченево в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд бетонный блок, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водителя отвезли в больницу. Именно там от полученных травм мужчина погиб.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все подробности аварии и начали проводить проверку.

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