Погода в Новосибирске на 9 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

Новосибирцев ждет еще один жаркий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода 9 августа 2020 года, рассказали сибирские синоптики. По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра» сегодня днем столбики термометров не опустятся ниже + 26 градусов.

— 9 августа в первой половине дня без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +24…+26 градусов. В Новосибирской области столбики термометров поднимутся от +28…+33 градусов. Осадков не ожидается, — сообщается на сайте «Западно-Сибирского гидрометцентра». — Ночью температура будет +13…+18 градусов.

По всей области так же сохраняется аномальная жаркая погода. Максимальная температура в эти дни выше +30 градусов.

По данным «Яндекс погоды» сегодня, 9 августа, будет еще один жаркий день. Максимальная отметка на термометре будет +29 градусов, а ночью опустится до +21. Осадков так же не ожидается.

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