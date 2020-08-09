Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

За сутки заболели 99 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 9 августа 2020 года. По данным оперштаба уже несколько дней количество заболевших не превышает ста человек.
— За последние сутки коронавирус обнаружен у 99 человек. В том числе и у 13 детей. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 682 пациента, — сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус обнаружен уже более чем у 10 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 398 человек. Медицинские работники провели 344 тысячи 386 тестов на коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru