В Новосибирске подвели итоги конкурса детских эссе об Олимпиаде-80

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В рамках движения «Сделай выбор» и Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» для юных спортсменов был проведен творческий конкурс: воспитанникам спортивных школ и клубов Новосибирской области предложили написать эссе о XX летней Олимпиаде 1980 года. Сегодня, 7 августа, победителей наградил легкоатлет Виктор Маркин. Спортсмен вписал Новосибирск в историю олимпийского движения. Ровно 40 лет назад он стал первым новосибирцем, завоевавшим золотую медаль на летних Олимпийских играх. Его результат тогда стал рекордом Европы и до сих пор остается недостижимым для российских бегунов.

Участникам конкурса необходимо было посмотреть фильм Николая Озерова «О спорт, ты - мир!», рассказывающий об Олимпиаде-80, и фильм о Викторе Маркине, а затем написать эссе об Олимпиаде. Фильм о Викторе Маркине был снят в честь 40-летия XX летних Олимпийских игр в рамках проекта «Олимпийское наследие Новосибирской области» движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор».

- Я очень внимательно прочитал все ваши эссе, - признался Виктор Маркин. - Я поражен глубиной ваших знаний о спорте, истории Олимпийских игр. Сейчас, выступая перед вами, я будто бы возвращаюсь на четыре десятка лет назад, когда перед выступлением увидел плакат «Виктор Маркин, с тобой Новосибирск!». Тогда это придало мне сил и смелости. Как вы написали в своих эссе, невозможное возможно. Так и получилось. Спасибо, ребята, что выбираете спорт - он очень многое дает в жизни. Вы учитесь каждый день преодолевать себя. Вы молодцы.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Карьера и жизнь Виктора Маркина преподает мне много ценных уроков: важность тяжелого труда, терпения, настойчивости, упорства и силы воли. Вот некоторые из его качеств, которыми я восхищаюсь, и я думаю, что у этого человека есть чему поучиться. Ведь люди, у которых сложилась успешная карьера, - живой пример для нас, начинающих спортсменов.

Виктор Маркин провел викторину на знание олимпийского движения для авторов эссе-победителей, по итогам которой все участники получили памятные подарки, а спортивные школы - новый инвентарь.