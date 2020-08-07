300 000 товаров для дома, дачи, строительства и ремонта стали ближе к новосибирцам

Фото предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

Онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру открыл в Новосибирске свой первый склад площадью 2711 кв. м. Открытие склада дает доступ жителям города к расширенному ассортименту онлайн-магазина, в том числе крупногабаритного товара.

Количество доступных товаров для дома, дачи, строительства и ремонта выросло с 20 тысяч до 300 тысяч. На складе компании ВсеИнструменты.ру также оборудован торговый зал с зонами проверки и выдачи товара.

Теперь для жителей Новосибирска будет доступна собственная курьерская доставка от компании. Это существенно сократит сроки получения - с 10 - 12 дней до 1 дня на товары, которые есть в наличии, и до 5 - 7 дней для товаров на заказ. Благодаря работе компании с авторизованными сервисными центрами в Новосибирске сократились сроки сервисного ремонта инструмента. Ремонт может стать быстрее на 14 дней.

Фото предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

- Основной приоритет нашей компании - высокий уровень сервиса для клиентов. А это, в свою очередь, наличие широкого ассортимента продукции и быстрая доставка без ошибок, - говорит операционный директор ВсеИнструменты.ру Арслан Улюмджиев. - Мы видим стремительный рост спроса на товары сегмента DIY. Сейчас в городе открыты три наших магазина, в ближайшем будущем планируем открыть еще две точки, чтобы удовлетворять растущий спрос на товары в регионе.

Согласно данным ВсеИнструменты.ру, в Новосибирске спрос на товары для дома, дачи, строительства и ремонта за год вырос на 165% среди частных лиц и на 290% среди компаний. Топ-5 товаров, которые пользовались спросом в 2020 году, - шуруповерты, пилы, аккумуляторный инструмент, шлифмашины и расходные материалы для инструмента.

У компании есть собственные склады в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Краснодаре, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде и Перми.

Фото предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

СПРАВКА «КП»

ВсеИнструменты.ру - онлайн-гипермаркет товаров для дома и дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году. Входит в топ-10 крупнейших интернет-магазинов РФ, № 1 в сегменте DIY. Ежемесячная аудитория сайта более 15 миллионов человек. Ассортимент насчитывает более 500 тысяч SKU. Самая широкая DIY-сеть страны - более 270 магазинов в 175 городах России. За 2019 год оборот компании составил 28 миллиардов рублей. В 2020 году компания стала первой на рынке онлайн-магазинов сегмента DIY, которая на базе собственной платформы создала маркетплейс.