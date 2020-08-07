«Горшочек не вари»: монтажная пена залила грузовик на жаре — показываем, что с ним стало

Грузовик залила монтажная пена. Фото:ghest_novosibirsk

На один из складов Ленинского района Новосибирска приехал обычный грузовичок марки «ИЖ». Вот только спустя пару минут машина изменилась до неузнаваемости. Ее почти полностью накрыла лава из монтажной пены.

— В какой-то момент емкость, установленная в кузове автомобиля, начала выдавать желтую пену. «Горшочек» варил до тех пор, пока не завершилась химическая реакция. Финал — залитая машина и пространство вокруг нее

Очевидцы, отойдя от шока, сняли на видео последствия. На кадрах видно, что стало с грузовиком. Рядом с ним ходит растерянный водитель, вероятно представляя, сколько времени надо потратить, чтобы отодрать строительную пену от машины.

Новосибирцы предположили, что таким образом пена среагировала на жару. Напомним, всю неделю Новосибирск изнывает от жары. Столбик термометра местами показывает температуру выше 30 градусов.

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