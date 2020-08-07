У мошенников новый способ, как обчистить карту: в полиции раскрыли подробности

Новосибирец переводил с банковских карт деньги, используя симку бывшего владельца. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирец украл полмиллиона рублей с чужих банковских карт. Мужчина воспользовался необычной схемой мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

- Он купил сим-карты в магазине сотовой связи, выяснил, были ли ранее номера использованы и присоединены к приложениям онлайн-банков. После чего переподключал приложения к собственному номеру и похищал деньги со счетов бывших владельцев сим-карт, а также оформлял на них кредиты онлайн. Деньги он переводил на счета электронных платежных систем или на банковские карты, оформленные на подставных лиц, - сообщили в полиции.

У мужчины изъяли 9 мобильных телефонов и более 300 сим-карт.

Новосибирец воспользовался необычным приемом , чтобы украсть с чужих банковских карт деньги. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Сейчас у следствия есть 4 потерпевших. Сумма ущерба составляет более 500 тысяч рублей. Мошенник арестован.

Источник КП-Новосибирск, пояснил, владельцы каких симок в зоне риска.

- Такую схему мошенничества возможно применить к тем, кто перестал пользоваться симкой, но мобильный банк на ней не отключил. По сим-карте можно восстановить пароли и так далее. Поэтому, если вы меняете сим-карту, обязательно отключите от этого номера мобильным банк,- поделился с КП-Новосибирск эксперт.

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