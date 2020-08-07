Полицейские ищут новосибирца, протащившего на капоте девушку

В полиции заинтересовались роликом, на котором новосибирец протащил на капоте пешехода. Фото: стоп-кадр

Инцидентом, в котором водитель протащил на капоте своей машины девушку, мешавшую ехать ему по тротуару, заинтересовались в полиции. Это произошло у дома №30 на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска. В Госавтоинспекции рассказали, что посмотрели ролик с места происшествия.

— Когда в поле зрения Госавтоинспекции попадают видеоматериалы, где зафиксировано нарушение правил дорожного движения, то по данному факту возбуждается административное расследование: устанавливаются водитель, обстоятельства, свидетели правонарушения. По окончанию расследования выносятся меры административного характера. Все это занимает в соответствии с кодексом административных правонарушений до 2 месяцев. Информация передана в полк ДПС, возбуждено административное расследование, — прокомментировали инцидент КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

КП-Новосибирск следит ща развитием событий.

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