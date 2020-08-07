«Вы что творите, ребята!»: водитель протащил на капоте сибирячку, которая мешала ему ехать по тротуару

Возмущенная девушка не давала проехать водителю по тротуару. Фото: стоп-кадр

В центре Новосибирска произошел неприятный инцидент. Водитель на «Nissan Tiida» заехал на тротуар у дома №30 на улице Орджоникидзе. Ему преградили дорогу возмущенные пешеходы. Водитель вышел из салона машины и оттолкнул одну из девушек, потом вернулся за руль и продолжил движение, несмотря на то, что на его пути продолжала стоять девушка. В итоге он прокатил ее на капоте, выехал на проезжую часть и скрылся.

— Вы что творите, ребята, — кричали очевидцы водителю и его пассажиру.

Свидетели инцедента сняли на видео произошедшее. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Он, скорее всего, объезжал участок дороги, которую ремонтируют, — предположили подписчики паблика.

Но, по мнению большинства, водитель в любом случае не имел права заезжать на тротуар и нагло ехать на пешеходов.

В соцсети требуют наказать водителя, нарушившего правила.

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