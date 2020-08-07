В Новосибирской области коронавирусом заболели больше 10 тысяч человек

Больше 10 тысяч человек заболели коронавирусом в регионе. Фото: архив «КП»

В пятницу, 7 августа, по данным оперштаба правительства Новосибирской области коронавирус за последние сутки диагностировали еще у 92 человек, при этом выписали 76 пациентов. Их анализа показали отрицательный результат к инфекции. К сожалению, скончались еще 7 пациентов.

— Количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии достигло 10 031 человека, большая часть уже здоровы — 8 342 пациента выписаны, умерли — 269 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 66 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.

Темпы распространения инфекции пошли на спад. Тем не менее, в минздраве сообщили, что места для больных коронавирусом в инфекционных госпиталях сохранят до осени. В регионе сняли режим самоизоляции и большую часть ограничений, связанных с распространением опасной инфекции.

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