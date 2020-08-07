В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 7 человек: что о них известно

От коронавируса умерли 7 человек. Фото: архив «КП»

В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что от коронавируса в Новосибирской области за последние сутки скончались еще 7 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 78 лет, а также двое мужчин в возрасте 83 года, и женщины, им было 64 года, 68 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 269 человек, — рассказали в оперштабе. — Сейчас в реанимации находятся 66 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали у 92 человек, выздоровели 76 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 10 031 человека, в том числе у 593 детей, выздоровели 8 342 пациента.

Новосибирская область постепенно возвращается к обычной жизни: в регионе сняли ряд ограничений. Но по-прежнему закрыты фитнес-клубы и запрещены массовые мероприятия. К тому же в общественных местах надо быть в защитной маске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru