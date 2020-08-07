В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Пассажирский автобус протаранил легковушку на светофоре. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Общественный транспорт протаранил «ВАЗ-21124», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора. Пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 6 августа в обед. Водитель 1958 года рождения на автобусе «ПАЗ-32054» следовал по улице Мочищенское шоссе. У дома №27 по улице Аэропорт врезался в автомобиль «ВАЗ-21124», под управлением водителя 1970 года рождения, который стоял в попутном направлении на светофоре. В результате столкновения пострадавшего подростка госпитализировали в больницу, — сообщили в ведомстве.

Врачи диагностировали у девушки ушиб левого плечевого сустава, ушиб грудной клетки.

Автоинспекторы устанавливают все детали аварии.

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