Новосибирец на иномарке влетел в 34-летнего велосипедиста: он в реанимации

Иномарка сбила велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска пьяный водитель «Ниссан Премьер» влетел в 34-летнего велосипедиста, который ехал в попутном с ним направлении. Мужчина получил серьезные травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 6 августа в 21:30. Водитель 1978 года рождения ехал по улице Клубная со стороны улицы 2-ая Станционная в сторону Торфяная. Велосипедист с тяжелой черепно-мозговой травмой был отправлен в лечебное учреждение, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы. Проводится проверка.

Напомним, ранее, 4 августа, на улице Жуковского «Шкода» сбила 14-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Его с ушибами госпитализировали в больницу.

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