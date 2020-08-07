Погода в Новосибирске на 7 августа 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

Жара не уйдет из региона, но синоптики прогнозируют еще и дождь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 7 августа 2020 года: жара останется, но в город придет дождь и гроза.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков, ветер северный 4-9 метра в секунду, температура воздуха +23, +25 градусов. К обеду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +26, +28 градусов, по прогнозу ожидается дождь и гроза. Тоже самое будет и по области, вот только там столбик термометра покажет температуру +30 градусов, а порывы северного ветра местами достигнут 14 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром +17 градусов, днем +25 градусов, вечером столбик термометра опустится до +21 градуса. Погода будет облачной.

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