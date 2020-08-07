Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирусом в Новосибирской области заболели почти 10 тысяч человек. Фото: архив «КП»

Уже несколько дней количество заболевших за сутки не превышает ста человек: о ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 августа 2020 года. По последним данным инфекцию обнаружили у 93 человек, при этом 72 выписали из больницы, скончались 7 человек.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 671 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в регионе.

За время эпидемии коронавирус обнаружили у 9 939 человек, в том числе инфицирован 581 ребенок, выздоровели 8 266 пациентов, умерли 262 человека.

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