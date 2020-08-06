«Лежал около чужого участка»: завершились поиски пропавшего под Новосибирском 80-летнего дедушки

В поисках пенсионера сегодня ночью приняли участие 51 человек. Фото: "Лиза Алерт"

Пропавшего под Новосибирском 80-летнего пенсионера нашли живым, об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Искали мужчину с 3 августа, он ушел с дачного участка, расположенного в СНТ «Дружба» недалеко от станции «Совхозная».

— Дедушку нашла одна из наших поисковый групп, он лежал у одного из участков СНТ, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде. — Его эвакуировали в штаб, а оттуда передали врачам скорой помощи, прибывшей на место. Поисковый отряд «Лиза Алерт» благодарит всех, кто выезжал на поиск и автономные задачи, делал репост ориентировки и распространял информацию в интернете.

Его эвакуировали в штаб, а оттуда передали врачам скорой помощи, прибывшей на место. Фото: "Лиза Алерт"

В поисках пенсионера сегодня ночью приняли участие 51 человек. О том, что дедушка был найден, стало известно около трех часов ночи.

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