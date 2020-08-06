Появившийся в окне общежития НГТУ флаг ЛГБТ возмутил православных активистов

В Новосибирске в окне общежития НГТУ появился флаг ЛГБТ. Фото: "НОВОСИБИРСК ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ, ТРАДИЦИЮ, СЕМЬЮ"\https://vk.com/sovet_nks

В Новосибирске в окне общежития НГТУ появился флаг ЛГБТ. Местные общественники считают это пропагандой, и планируют обратиться с заявлением в прокуратуру.

— Этот флаг ведь повесили не просто у себя в комнате, его повесили прямо на окно, которое, к слову, выходит на местную спортивную площадку. То есть, общественное место, где много молодежи, подростков. Я думаю, это можно считать пропагандой. А это у нас в стране запрещено законом. Сейчас наш Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, — пояснил КП-Новосибирск один из активистов Иван Квасницкий.

По мнению общественников, те, кто вывесил этот флаг, должны понести за него ответственность, предусмотренную законодательством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru