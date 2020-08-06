В Новосибирской области продлят программы «Школьное окно» и «Школьная кровля»

В Татарске работы сейчас ведутся. Фото: предоставлено правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Татарском районе: там во время совещания глава региона сделал важное заявление.

- Целевые программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» обязательно будут продолжены, - подчеркнул губернатор.

Депутат Законодательного собрания Игорь Умербаев уверен, что это начинание правительства Новосибирской области очень важно для школ области.

- Во многих районах проблема в школах одна — необходимы замена оконных и дверных блоков, ремонт кровель. Причем не ежегодная заливка битумом, а более радикальное решение проблемы. Мягкая кровля все-таки мало подходит для сибирских условий. Обязательно должен быть скат. Да, такая кровля обойдется дороже, но это необходимо, — уверен Игорь Умербаев.

Губернатор побывал с визитом в Татарске. Фото: предоставлено правительство Новосибирской области.

К слову, непосредственно в школе-интернате Татарска Губернатору доложили о планируемом капитальном ремонте здания образовательного учреждения. Работы, запланированные на 2020 год, будут проведены за счет субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» на сумму 68 млн рублей.

Кроме того, при поддержке депутата Законодательного Собрания Игоря Умербаева в детском саду №8 с 2018 года меняют окна: потрачено уже 1,8 млн рублей, заменено 78 окон (восемь окон в 2018, 30 — в 2019 и еще 40 — в 2020). Осталось заменить ещё 18 окон.

- Мы берем на себя решение этого вопроса в кратчайшие сроки, - пообещал Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru