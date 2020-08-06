«Поскользнулась на трубе»: в Тогучине утонула 8-летняя девочка

В среду, 5 августа, в Тогучинском районе Новосибирской области утонула 8-летняя девочка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 5 августа, в Тогучинском районе Новосибирской области утонула 8-летняя девочка. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

— Девочка без присмотром взрослых вместе со своей подругой пошла гулять к дамбе. Там она решила спуститься вниз и встать на трубу, которая находится под водой. Но, не удержавшись, ребенок поскользнулся и упал в воду. Плавать девочка не умела, ее унесло быстрое течение, — пояснил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи проводят проверку по данному факту, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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