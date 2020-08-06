«Избили и отвезли на кладбище»: в Искитиме мужчину похитили вымогатели денег

По данным следствия, обвиняемые не гнушались применять физическую силу и даже угрожать людям оружием. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области завершено расследование уголовно дела в отношении восьми искитимцев в возрасте от 17 лет до 41 года, которых обвиняют в вымогательстве и похищении человека. По данным следствия, обвиняемые не гнушались применять физическую силу и даже угрожать людям оружием, в частности — травматическим пистолетом.

— Известно, что в начале марта 2018 года трое обвиняемых проникли в дом к местному жителю, избили его, похитили и отвезли на машине на кладбище в Заречном районе, где стали вымогать у него деньги. Всего, в период с 2017 по 2019 год, жертвами вымогателей стали девять человек, а общая сумма похищенных денег составила 313 тысяч рублей, — пояснила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следы своих преступлений сибиряки старательно заметали, однако доказать их причастность следователям все же удалось.Сейчас искитимцев обвиняют в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 163 УК РФ и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Решением суда семь обвиняемых были заключены под стражу. Еще один обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Известно также, что члены этой группы были ранее судимы за совершение преступлений против личности и собственности.

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