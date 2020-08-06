Движение «Сделай выбор» объединяет деятельных людей, живущих в Новосибирской области

Удостоверение участника движения под номером 1 Александр Карелин вручил главе ЗАО «Племзавод «ИРМЕНЬ», Герою Социалистического Труда СССР Юрию Бугакову. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Почему Бугаков? Юрий Федорович - пример, достойный подражания: как учиться, работать, быть хозяином, брать на себя ответственность за сложные и непопулярные решения, уметь убеждать, результатами доказывать свою правоту, - рассказал Александр Карелин.

В истории Верх-Ирмени Юрий Бугаков - третий председатель. Он руководит хозяйством с 1972 года, за это время изменилось многое: государство, политическая система, экономический уклад. Однако «Ирмень» остается надежным местным поставщиком качественной, честной сельхозпродукции для жителей области, а в основе динамичного развития и производственных успехов - социальная стабильность, уважительное отношение к труженикам.

- Юрий Федорович - очень интересный собеседник. Жизнь часто испытывала его на прочность, но, не зачерствев душой, он всегда честен, требователен, в первую очередь к себе, открыт для общения. Сейчас, в отличие от предыдущих избирательных периодов, Юрий Федорович Бугаков не претендует на место в Заксобрании. Однако ритм его жизни с годами не изменился. Бугаков живет заботами хозяйства - впереди уборочная кампания, страда… При этом Юрий Федорович находит время поделиться богатым опытом и знаниями с теми, кто искренне интересуется, желает жить, работать и созидать, - отметил Александр Карелин.