«Дома была лаборатория»: двое новосибирцев открыли интернет-магазин, где продавали наркотики

Двое новосибирцев открыли интернет-магазин, где продавали наркотики. Фото: ГУ МВД по НСО

Двое новосибирцев открыли интернет-магазин, где продавали наркотики. Их задержали полицейские, за такой «бизнес» им может грозить пожизненное лишение свободы.

— Двое новосибирцев 34 и 44 лет подозреваются в организации производства и сбыта наркотических средств. Удалось установить, что младший из фигурантов оборудовал в своей квартире лабораторию, где мужчины производили наркотики, а потом продавали их через интернет в Новосибирской и Томской областях и в Алтайском крае. Из квартиры было изъято специальное оборудование, реактивы и а также 943 грамма готового наркотика. Как установила экспертиза, изъятое является мефедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

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