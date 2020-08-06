В Новосибирске задержали мужчину на угнанной машине: его разыскивали за похищение человека

В Новосибирске ГИБДД задержали мужчину, который пытался скрыться сбежать из города на угнанной машине. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске ГИБДД задержали мужчину, который пытался скрыться сбежать из города на угнанной машине. Его разыскивали за похищение человека.

— В пятницу, 31 июля, около восьми часов вечера экипаж ДПС ГИБДД получил ориентировку об угоне автомобиля «Ниссан Блюберд», от дома № 57 по улице Петухова. В девять часов пятнадцать минут эту машину заметили около дома №1а/1 улицы Титова. После преследование, водителя удалось задержать: выяснилось, что 22-летний парень находится в розыске за похищение человека в поселке Линево.

По пути в отдел полиции угонщик попытался сбежать из патрульного автомобиля прямо на ходу, однако его попытка успехом не увенчалась. В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статями 126 (похищение человека) и 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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