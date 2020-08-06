«Она месяц ползала по улице»: нашлись владельцы редкой змеи, напугавшей покупателей супермаркета

Выяснилось, откуда сбежала редкая змея. Фото: «Затулинский жилмассив»

В четверг, 6 августа, стало известно, откуда на улице оказалась редкая змея. Она здорово переполошила покупателей супермаркета на Затулинском жилмассиве.

— Она еще месяц назад сбежала из контактного зоопарка, — рассказали в паблике «Затулинский жилмассив».

КП-Новосибирск связалась с зоопарком, там информацию подтвердили. Подробности побега обещали раскрыть чуть позже. Сотрудникам передали контакт парня, который отважился голыми руками поймать беглянку. Они ждут, когда их подопечная вернется домой.

Напомним, эксперт рассказал, что за змея ползала на Затулинском жилмассиве. По мнению специалиста, пойманная пресмыкающаяся — полоз. В наших краях его не встретишь. Он предположил, что, скорее всего, змея сбежала из квартиры, так как змею с таким окрасом редко встретишь в наших краях, ее специально выводят. Она неядовитая.

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