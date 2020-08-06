На сладкое - «Комсомолка»: дарим нашим подписчикам мешок сахара

Победителям достанется сладкий презент. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На календаре - август, а это значит, что время домашних заготовок в самом разгаре. И «Комсомольская правда» объявляет полезный конкурс, который точно понравится новосибирским хозяйкам.

Суть его проста: «Комсомолка» подарит мешок сахара весом 5 килограммов участникам нашего розыгрыша, которые выполнят два простых условия:

1. соберите пять купонов, которые вы найдете в номерах «Комсомольской правды» от 5, 7, 11, 12 и 14 августа (на каждом из купонов будет написан номер от 1 до 5)

2. до 19 августа пришлите купоны на электронную почту tatyana.zarubina@phkp.ru или принесите в редакцию по адресу: ул. Советская, 64, 10 этаж.

Важный момент: подарок получат первые 30 участников, которые передадут в редакцию купоны. Всю информацию можно уточнить по тел. (383) 289-91-10.

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