«Придумал причину и пошел убивать»: ВДВ-шник забил кулаками инвалида

Следователи нашли мужчину, который забил до смерти инвалида. Фото: архив «КП»

В Новосибирске перед судом предстанет 37-летний ВДВ-шник. Он в апреле этого года до смерти забил инвалида.

Мужчину поймали и завели на него уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Обвиняемый стал наносить потерпевшему множественные удары в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений инвалид скончался на месте. Сначала мужчина свою вину отрицал, однако под тяжестью предъявленных улик сознался и полностью признал свою вину, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Как стало известно КП-Новосибирск, веской причины убить человек у бойца не было. В тот день он выпил и отрабатывал свои навыки рукопашного боя. В дом к инвалиду он ворвался, придумав, что тот, якобы должен ему деньги.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru