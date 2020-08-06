Архитекторы рассказали, где могут установить мемориал «Город трудовой доблести» в Новосибирске

Архитекторы озвучили, где в Новосибирске могут установить мемориал «Город трудовой доблести» Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 6 августа, новосибирский архитектор Александр Ложкин озвучил, в каком месте могут установить мемориал «Город трудовой доблести». На сайте музея было организовано голосование среди новосибирцев. Все предложения были проанализированы.

— В итоге в списке остались три места: площадь Калинина, кольцо у парка «Березовая роща» и у цирка, на пересечении улиц Челюскинцев и Нарымская, — сообщил архитектор. — Это должно быть знаковое место, мимо которого часто проходят горожане и проезжают автомобилисты.

Другие варианты были исключены по разным причинам: близость к метро, подземные коммуникации и инфраструктура, которая расположена рядом, например, строительство больших дорожных развязок.

К слову, пока нет решения, каким образом будет выглядеть мемориал: в виде стелы или монумента.

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