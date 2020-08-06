Стыд потеряли: Новосибирск вошел в десятку городов, где женщины домогаются мужиков

Новосибирск вошел в десятку городов, где женщине часто оказывают внимание мужчинам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Независимое исследовательское агентство «Zoom Market» провело новое исследование. На этот раз они выяснили, в каких городах России женщины домогаются мужчин. Новосибирск вошел в первую десятку. Столица Сибири заняла 9 место в рейтинге. К слова, лидером стала Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, а на третьем — Краснодар. Новосибирск же стал лидером среди городов Сибири.

— Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов к мужскому населению 20 городов России: скажите, вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило? — рассказали в «Zoom Market». — Чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин на работе, в барах или ресторанах, в гостях и в общественном транспорте.

Кроме того, эксперты выяснили, сколько лет тем, мужчина, к которым предпочитают приставать дамы.

Оказывается, чаще всего женщины домогаются до мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и меньше всего дам интересуют мужчины, которым от 35 до 44 лет и от 55 лет и старше.

В опросе приняли участие 2400 мужчин из 20 городов России.

Напомним, ранее по данным исследования агентства Новосибирск вошел в топ — 10 городов, где жители готовы к интиму на первом свидании. Опрашивались мужчины и женщины по всей стране. Тогда респондентам задавали два вопроса: скажите, Вы допускаете возможность секса на первом свидании? У Вас был секс на первом свидании? Интим на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин.

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