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Сибиряк прятался в собственной квартире, пока его грабил друг

Мужчина забрал планшет, монитор от компьютера и 50 тысяч рублей
Ульяна ДжанковаУльянаДжанкова
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Сибиряку грозит суровое наказание за то, что унес из квартиры друга ценные вещи.

Сибиряку грозит суровое наказание за то, что унес из квартиры друга ценные вещи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Барабинске полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Он 5 августа разбил окно и залез к другу в квартиру в доме на улице Ленина. Сибиряк хотел с ним поговорить: мужчины накануне поссорились. Вот только знакомый так перепугался, что спрятался в комнате и отказался оттуда выходить. В отместку друг забрал планшет, монитор от компьютера и 50 тысяч рублей.

— Общий ущерб составил около 75 тысяч рублей. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию, — рассказали в ведомстве.

На друга завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит суровое наказание.

Несмотря на то, что мужчина во всем сознался, до суда он будет находиться в СИЗО.

Похищенные вещи изъяты. Проводится расследование.

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