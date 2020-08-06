Спрос на виртуальную телефонию «Ростелекома» вырос в Сибири в два раза

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Больше всего новых корпоративных клиентов интернет-телефонии стало в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Виртуальная АТС позволяет бизнесу работать удаленно и быть на связи с клиентами не только из офиса. Эта особенность услуги стала востребованной во время пандемии коронавируса, когда предприятия перешли в режим дистанционной работы. С помощью виртуальной АТС удобно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей или в онлайн-режиме проверять статистику по звонкам.

Сейчас услуга «Виртуальная АТС» стала еще практичнее: в ней появилась функция загрузки контактов в один клик. Пользователь телефонии через web-интерфейс может скачать образец файла, заполнить его и сразу же добавить необходимые данные.

- Функция массового добавления контактов и рабочих мест востребована у многих компаний, особенно у предприятий с большим штатом сотрудников. Теперь на загрузку контактов не нужно тратить много времени, все делается по сокращенной схеме. Кроме того, во время обновления данных система анализирует итоговый перечень на корректность: например, соответствуют ли пароли требованиям безопасности, не повторяются ли логины и наименования, - уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

В тарифы на «Виртуальную АТС» включен 1 городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России - от 100 до 1 500 минут в зависимости от выбранного тарифного плана. Узнать подробнее об услуге, а также оставить заявку на подключение можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.