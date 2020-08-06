Погода в Новосибирске на 6 августа 2020 года: успевайте поваляться на пляже

По прогнозам синоптиков, 6 августа станет последним днем аномальной жары в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 6 августа 2020 года порадует горожан: четвертый день регион изнывает от жары. Сегодня столбик термометра как минимум поднимется до +32 градусов. По прогнозу 6 августа станет последним днем аномально высоких температур.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня сохранится погода без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду, температура воздуха +22, +24 градусов, утром местами дымка и туман. К обеду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +28, +30 градусов, а по области местами до 32 градусов. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром в Новосибирске будет +16 градусов, днем — +29 градусов, вечером станет немного прохладнее — +24 градуса. Погода будет солнечной.

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