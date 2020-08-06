Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Уже несколько дней коронавирус диагностирует меньше, чем у ста человек в сутки. Фото: архив «КП»

Уже несколько дней количество заболевших за сутки не превышает ста человек: о ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 августа 2020 года. По последним данным за сутки инфекцию обнаружили у 97 человек, при этом 86 выписали из больницы.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 672 пациента, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в регионе.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 846 человек, в том числе инфицированы 573 ребенка, выздоровели 8 194 пациента, скончались 255человек.

Сейчас в реанимации — 62 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 15 пациентов.

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