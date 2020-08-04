2020-08-04T14:31:40+03:00
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП журналиста Антона Лучанского требует увеличить сумму моральной компенсации

Суд постановил, что виновник аварии должен выплатить 1,5 миллиона рублей
Алена КУЛЕШОВА
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Жена Антона Лучанского подала апелляцию на решение Калининского суда по части компенсации морального вреда.Жена Антона Лучанского подала апелляцию на решение Калининского суда по части компенсации морального вреда.
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Жена погибшего в ДТП тележурналиста Антона Лучанского подала апелляцию на решение Калининского суда по части компенсации морального вреда. Женщина уверена, что сумма была неоправданно занижена.

— Изначально, сумма компенсации была установлена в размере 5 миллионов рублей. Суд же остановился на сумме в 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, мы считаем такую сумму однозначно заниженной. С остальной частью решения суда моя доверительница согласна, — пояснил КП-Новосибирск Павел Яровой, адвокат супруги погибшего журналиста.

Напомним, сама трагедия случилась вечером, 30 марта, на улице Богдана Хмельницкого. Телеведущий выходил из трамвая, когда попал под колеса «Мерседеса». Момент смертельного ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения. Приговор водителю иномарки Никите Лазькову вынес 22 июля Калининский районный суд. Мужчину осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, помимо выплаты компенсации, теперь он не сможет садиться за руль в течение двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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