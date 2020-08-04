2020-08-04T13:29:56+03:00
Общество

«Пусть знает, кабелина»: сибирячка отомстила бывшему, продав его вещи на «Авито»

Цену за одежду возлюбленного женщина ломить не стала: отдала все за 300 рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пакет с одеждой бывшего Галина выставила на продажу всего за 300 рублей. Фото: «Авито»Пакет с одеждой бывшего Галина выставила на продажу всего за 300 рублей. Фото: «Авито»
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Галина из Новосибирска оригинально отомстила бывшему. Такое не забудешь никогда. Она собрала все его вещи, напоминавшие о душевных вечерах, в пакет и продала на «Авито». Одежду любимого она оценила всего в 300 рублей.

— Он может и вернется, но пусть знает, кабелина, — объясняет свой порыв сибирячка.

Под горячую руку рассерженной женщины попали два халата: один махровый, другой — вафельный, а еще тапочки с Алтая.

— На халатах пятна коньяка, тапочки — чистые, размер 43, почти новые, привезены, как сувенир, на них напиток не попал, — предупреждает сибирячка.

Как только Галина опубликовала объявление, посыпались звонки. Вот только все не по теме, посторонние люди решили заступиться за «кабелину» и высказали сибирячке недоумение, как она могла так поступить с любимым. В итоге номер Галине пришлось скрыть в настройках. Женщина говорит, пишите сообщения.

На халатах любимого остались пятна от коньяка. Фото: «Авито»

На халатах любимого остались пятна от коньяка. Фото: «Авито»

К слову одежду разобрали быстро. То ли цена впечатлила покупателей, то ли страстная история.

— Остался только один махровый халат. Все говорят не по сезону. Но ведь лето у нас в Сибири короткое, как и наша любовь с бывшим, а халат век прослужит, — убеждает сибирячка.

Что послужило поводом для разрыва пары, Галина не рассказала. На сообщения сибирячка не отвечает, может пара все-таки снова воссоединилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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