Новосибирец получил квартиру от государства и подарил ее незнакомцу: он объяснил, почему

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:46:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска по имени Олег уверяет, что отдал однушку незнакомцу. По словам мужчины, он не смог ее продать, и квартира стала для него обузой. Жилье ему дали как сироте в небольшом селе — Земляная Заимка, что в Чановсокм районе. В населенном пункте проживает около 500 человек.

— Когда дали квартиру, я жил в Новосибирске. Это было в 2011 году. Жилье дали там, откуда забирали сирот в детдом. Площадь квартиры небольшая — 29 квадратов. Она расположена в бывшей больнице. Когда дали эту однушку, я приехал из Новосибирска и попытался найти в Земляной Заимке работу, но не смог, вернулся обратно в город, где живу и сейчас, — рассказал КП-Новосибирск Олег.

Жилье сибиряк пытался продать за 300 тысяч рублей, но не смог. Фото: multilisting.su

По словам сибиряка, квартирами мало, кто воспользовался: заселилились только две сироты. Олег говорит, что тогда попробовал продать жилье, но желающих купить однушку не нашлось.

К слову, средняя цена на подобное жилье в Земляной Заимке около 150 тысяч рублей. Олег же свою однушку продавал в два раза дороже — за 300 тысяч рублей.

Квартира, по словам сибиряка, стала для него обузой. Фото: multilisting.su

— Сейчас она мне вообще в убыток, содержать я ее не могу, а коммунальные услуги приходится оплачивать. Зря они мне ее дали, — признается Олег.

Пост о том, что он готов подарить квартиру он опубликовал в группе «Подслушано Чаны». Сразу предупреждал, что тот, кто примет в дар однушку, должен будет оплатить долг по «коммуналке» — около 70 тысяч рублей, а также 2 тысячи рублей за ремонт дома. Кроме того, ему предстоит покрыть стоимость проезда владельца в село для оформления документов.

О том, что квартиру можно забрать даром, Олег написал в соцсети. Фото: «Подслушано Чаны»

Олег рассказал КП-Новосибирск, что когда опубликовал объявление о том, что дарит квартиру, на него никто не откликнулся. Будущий жилец нашелся через знакомых. Кто он, Олег предпочел оставить в тайне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU