Сибиряка, который напал на 4-летнюю девочку, обвиняют в покушении на убийство

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:34:32+03:00

Следователи сменили статью на более тяжкую для мужчины, который набросился в Бердске на 4-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина напал на ребенка в Бердске: он схватил девочку руками за шею и стал угрожать

Изменить размер текста: A A

Следователи сменили статью на более тяжкую для мужчины, который набросился в Бердске на 4-летнюю девочку. Напомним, произошла эта история 11 июля этого года. Женщина гуляла со своей 4-летней дочерью около одного из домов по улице Максима Горького. В какой-то момент на ребенка набросился 35-летний мужчина: он схватил девочку руками за шею и стал угрожать, что убьет. От малышки его оттащила мама и очевидцы.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Однако, в связи с тем, что данный факт имел широкий общественный резонанс и требовал тщательного расследования, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета по Новосибирской области. В настоящее время можно сказать, что полученные в ходе расследования доказательства позволили следователям предъявить подозреваемому обвинение по более тяжкому составу преступления, предусмотренному ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — рассказали в СУ СК по НСО.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Схватил за шею и угрожал, что убьет»: под Новосибирском незнакомец напал на 4-летнюю девочку

По словам очевидцев, мужчина был пьян (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU