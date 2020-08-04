Пиво и шоколад не хотели оплачивать

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:22:21+03:00

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В 16:40 тревожную кнопку нажали работники гипермаркета, находящегося на проезде Энергетиковв Ленинском районе. По камерам видеонаблюдения они увидели, как молодая женщина спрятала в сумку несколько шоколадных батончиков и спокойно направилась на выход из магазина, не замедлив своего движения у касс. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, задержали её и передали полиции. При досмотре в сумке гражданки были обнаружены 8 батончиков «Сникерс» на общую сумму 800 руб.

В 21:56 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на Красном проспекте в Центральном районе. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавцы пожаловались на мужчину, который после того, как кассовый чек уже был пробит, внезапно отказался от совершения покупки. У плохо говорящегопо-русски азиата гвардейцам удалось выяснить причину отказа – его не устроила цена банки пива, которая оказалась дороже на 15 рублей от указанной на ценнике. Работники супермаркета утверждали, что цена на товар указана верно. Бойцы ГБР выслушали доводы оппонентов и выяснили, что мужчина посмотрел ошибочно не на тот ценник. Удостоверившись в том, что был не прав, покупатель рассчитался за хмельной напиток.