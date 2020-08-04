2020-08-04T10:45:04+03:00
Происшествия

В Новосибирске эвакуатор протаранил легковушку: в салоне было пять человек

Пострадали две женщины и ребенок
Ульяна ДЖАНКОВА
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В ДТП пострадали две женщины и ребенок. Фото: МАССВ ДТП пострадали две женщины и ребенок. Фото: МАСС
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Во вторник, 4 августа, на Советском шоссе произошло ДТП: там столкнулись самогруз марки «Isuzu» и легковой автомобиль «Honda Odyssey». Оба автомобиля двигались в попутном направлении. Грузовик догнал «Хонду», в которой в этот момент находилось 5 человек: трое взрослых и двое детей.

— От удара пострадали две женщины 1964 года рождения и 1984 года рождения, а также ребенок 2011 года рождения, — рассказали спасатели МАСС.

В ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дороге в жаркую погоду и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок. Жаркая погода снижает концентрацию внимания, замедляется скорость реакции.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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