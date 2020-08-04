ЖК «Акация на Ватутина» - открыты продажи дома № 2: широкий выбор студий возле площади К. Маркса!

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:36:33+03:00

В Новосибирске открылись продажи 17-этажного многоквартирного дома № 2 в ЖК «Акация на Ватутина». Срок сдачи жилого комплекса - первый квартал 2022 года. Стоимость квартир в новом доме начинается от 1,62 миллиона рублей

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В доме № 2 строящегося жилого комплекса широкая ассортиментная линейка студий: от компактных, площадью 20,6 кв. м, до просторных, площадью 37,02 кв. м. А также три вида однокомнатных квартир площадью 35,5 кв. м и 38,4 кв. м, есть и двухкомнатные квартиры функциональной планировки площадью от 50,5 кв. м до 50,6 кв. м.

Квартиры-студии возле станции метро «Площадь Маркса» - отличный старт квартирной карьеры, а также привлекательны для инвестиционных вложений.

- Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых ВЦИОМ считают ее самым надежным способом вложения своих сбережений, - объясняет независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ЖК «Акация на Ватутина». Фото предоставлено отделом продаж ЖК «Акация на Ватутина».

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега - улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса, не переходя дорогу, остановка «Лыжная база», с которой до площади К. Маркса можно добраться примерно 20 маршрутами общественного транспорта. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если в другую сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» выезд на Бугринский мост, благодаря которому можно без пробок добраться на правый берег, в центр Новосибирска.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК - 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

Девелоперская компания «Акация» приглашает всех желающих посетить комфортный офис на строительной площадке ЖК «Акация на Ватутина», чтобы получить подробную консультацию о жилом комплексе и оценить масштаб строительства и местоположение объекта.

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Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

тел. (383) 258-77-44

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