Эпичная драка новосибирских ВДВ-шников за арбузы попала на видео

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:49:52+03:00

Полицию вызывать не стали, разобрались сами на кулаках и палках

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы стали свидетелями драки между уличными торговцами фруктов и парнями, одетых в форму ВДВ. Конфликт произошел 3 августа у дома №99 на улице Петухова. Очевидцы сняли на видео разборки.

— Два бывших десантника пытались отнять арбузы и дыни у продавца в уличном ларьке. Когда продавец попросил их рассчитаться, они отказались, намекнув, что их праздник и сегодня продолжается. После этого они побили торговца. Буквально через несколько секунд на защиту земляка вышли семь-восемь мужчин, — рассказал Аркадий в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, как двое мужчин пытаются обороняться, но в итоге понимают, что силы не равны, убегают от толпы с палками.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, полицию на место происшествия не вызывали. По всей видимости, отношения выяснили сами.

Напомним, в тот же день очевидцы рассказали, что парни в форме ВДВ на рынке украли флаги и пытались там же их продать.

Новосибирские ВДВ-шники подрались с уличными торговцами фруктов из-за арбуза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске парни в форме ВДВ украли в магазине флаги и пытались продать их на рынке.

Полиция проводит проверку по данному факту. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU