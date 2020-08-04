Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны еще для 22 новостроек Новосибирской области

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Благодаря тому, что при работе с застройщиками компания особое внимание уделяет комплексному подходу, новоселы сразу после заселения могут подключить ряд умных услуг.

Жителям этих многоквартирных домов в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Краснообске, теперь доступен цифровой видеосервис Wink, а также домашнее видеонаблюдение и другие элементы облачного сервиса «Умный дом».

— Наш комплексный подход позволяет «заходить» в жилые комплексы еще на стадии строительства, чтобы заранее подготовить всю телекоммуникационную инфраструктуру к сдаче дома. Так новоселы могут уже с первых дней заселения подключать цифровые услуги и не менять привычный образ жизни. При этом мы можем гибко подстраиваться под потребности каждого объекта и предлагать именно тот пакет сервисов, который нужен здесь и сейчас, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Умные сервисы компании смогут оценить новоселы жилых комплексов Vivanovaв Академгородке, «Расцветай» на улице Гоголя, «Весенний» по улице Заречной и «Дивногорский» в Ленинском районе Новосибирска. В ближайшее время работы по подключению ряда домов завершатся в таких комплексах как «Аэропорт», «Маяк», «Эрмитаж» и «Традиции».

Ожидается, что до конца года доступ к цифровым решениям «Ростелекома» появится в 48 новостройкахдля 9 609 семей, причем не только в самом Новосибирске. Умные сервисы, в частности, будут доступны жителям домов в Коченевском, Татарском и Искитимском районах области, а также в поселках Октябрьский, Садовый, Мичуринский, Озерный и селе Барышево Новосибирского района.