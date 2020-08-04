2020-08-04T06:32:17+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара, где погиб 61-летний сибиряк

Соседи чудом остались в живых
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователи выясняют детали гибели 61-летнего мужчины на пожаре. Фото: архив «КП»Следователи выясняют детали гибели 61-летнего мужчины на пожаре. Фото: архив «КП»
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Стала известна предварительная причина страшного пожара, унесшего жизнь 61-летнего мужчины. К трагедии привело короткое замыкание проводки. Как рассказали КП-Новосибирск, у мужчины в доме было подключено к электросети много приборов.

Возгорание произошло в тот момент, когда мужчина спал. Предварительная причина его смерти — угарный газ. Пожарных вызвали соседи, почуявшие запах гари.

— На месте ЧП работал следователь. По данному факту СК по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировала происшествие старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, ЧП произошло в ночь с 3 на 4 августа в поселке Коченево. На пожаре в трехквартирном доме на улице Комышенская погиб пенсионер. Пожарным удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на другое жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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