Спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца
Новосибирские спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца в Заельцовском районе.
— К моменту прибытия спасателей, мужчина уже находился без признаков жизни. Его раздавила многотонная конструкция. Спасатели извлекли тело мужчины 1961 года рождения из посадочного места полуприцепа и передали полицейским, — рассказали в МАСС.
Трагедия произошла рано утром 1 августа. Точную причину гибели новосибирца установит экспертиза. По предварительной информации мужчина нарушил правила техники безопасности при сцепке полуприцепа и тягача.
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Новосибирские спасатели показали, как вытаскивают раздавленного полуприцепом тягача водителя.
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