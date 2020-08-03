2020-08-03T10:53:46+03:00
Происшествия

Спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца

К гибели мужчины привело несоблюдение правил техники безопасности при сцепке полуприцепа и тягача
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчину зажал полуприцеп. Фото: стоп-кадрМужчину зажал полуприцеп. Фото: стоп-кадр
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Новосибирские спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца в Заельцовском районе.

— К моменту прибытия спасателей, мужчина уже находился без признаков жизни. Его раздавила многотонная конструкция. Спасатели извлекли тело мужчины 1961 года рождения из посадочного места полуприцепа и передали полицейским, — рассказали в МАСС.

Трагедия произошла рано утром 1 августа. Точную причину гибели новосибирца установит экспертиза. По предварительной информации мужчина нарушил правила техники безопасности при сцепке полуприцепа и тягача.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Новосибирские спасатели показали, как вытаскивают раздавленного полуприцепом тягача водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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