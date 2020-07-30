2020-07-30T05:22:11+03:00
Общество

Стала известна судьба 77-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу с плетеной корзиной

Мужчину обнаружили волонтеры «Лиза Алерт»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дедушку нашла поисковая группа в лесу. Фото: «Лиза Алерт»Дедушку нашла поисковая группа в лесу. Фото: «Лиза Алерт»
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В четверг, 30 июля, стала известна судьба 77-летнего мужчины, пропавшего в лесу с плетеной корзиной. Дедушка отдыхал на своей даче в Искитиме,29 июля он пошел в лес собирать грибы и не вернулся. Заявка волонтерам пришла вечером.

— Мужчину нашла живым поисковая группа, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, о мужчине сообщалось, что он имеет определенные возрастные проблемы с памятью и может плохо ориентироваться на местности.

Напомним, на этой неделе стала известная судьба пенсионерки в вишневой шапке, которая ушла из дома. Спустя почти двух недель поиска, женщину нашли мертвой работники электросетей. Ее тело лежало в кустах у болота. Накануне своего исчезновения бабушка пыталась уйти из дома, но ее остановили родные, пожилая женщина смогла выскользнуть из дома ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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