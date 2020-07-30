Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

30 Июль 2020 2020-07-30T03:00:37+03:00

Коронавирусом заболели 107 человек за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года покажет, что происходит в регионе

Изменить размер текста: A A

Корреспонденты КП-Новосибирск составили карту распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года, которая наглядно покажет ситуацию в регионе.

За прошедшие сутки 107 человек заболели COVID-19. Врачи выписали из больниц сразу 211 пациентов, излечившихся от коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали еще 7 человек.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 141 человек, в том числе 541 ребенок. Всего 7 222 пациента выздоровели, скончались 218 человек.

Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 30 июля 2020 года

Напомним, в регионе постепенно снимаю ограничительные меры. Уже работают магазины и торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. С 1 августа возобновят работу спортивные секции, начнутся репетиции в театрах, а с 17 августа детские сады вернутся к прежнему формату работы, ранее они были открыты в режиме дежурных групп.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU