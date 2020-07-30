Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Корреспонденты КП-Новосибирск составили карту распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года, которая наглядно покажет ситуацию в регионе.
За прошедшие сутки 107 человек заболели COVID-19. Врачи выписали из больниц сразу 211 пациентов, излечившихся от коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали еще 7 человек.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 141 человек, в том числе 541 ребенок. Всего 7 222 пациента выздоровели, скончались 218 человек.
Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 30 июля 2020 года
Напомним, в регионе постепенно снимаю ограничительные меры. Уже работают магазины и торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. С 1 августа возобновят работу спортивные секции, начнутся репетиции в театрах, а с 17 августа детские сады вернутся к прежнему формату работы, ранее они были открыты в режиме дежурных групп.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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