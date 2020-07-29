Погода в Новосибирске на 29 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
Погода в Новосибирске 29 июля 2020 года: с утра — туман, после обеда — небольшой дождь. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В Новосибирске температура воздуха составит +23, +25 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Порывы восточного ветра местами достигнут 12 метров в секунду. По области столбик термометра покажет +21, +26 градусов, также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди, грозы, утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным «Яндекса», утром будет +15 градусов, днем — +21 градус, а вечером столбик термометра опустится до +18 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU