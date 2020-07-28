2020-07-28T10:57:36+03:00
Общество

Открытие детских садов в Новосибирске: как будут работать, какие ограничения введут

Анатолий Локоть рассказал про открытие детских садов в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВА
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Детские сады начнут работать в прежнем режиме с 17 августа.Детские сады начнут работать в прежнем режиме с 17 августа.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Во вторник, 28 июля, стало известно про открытие детских садов в Новосибирске. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— С 17 августа детские сады начнут работать в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. В предстоящие три недели проведем необходимые мероприятия для комфортного и безопасного пребывания ребятишек в детских садах. Сегодня в нашем городе работают 243 дошкольных учреждения. До введения режима дежурных групп их посещали около 90 тысяч детей. В этом году планируем открыть еще 10 новых детских садов, — рассказал градоначальник.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса детские сады работали в формате дежурных групп. Дошкольные учреждения посещали дети родителей, которые работаю на предприятиях, работа которых не была остановлена в период пандемии.

Постепенно в регионе снимаю все ограничительные меры. С 1 августа разрешили возобновить работы спортивных секций и репетиции в театрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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